Schwyz: Partei stellt SVP-Sektion ein Ultimatum

Die Anklageschrift liest sich wie ein schlechter Film: Der Schwyzer SVP-Kantonsrat Bernhard Diethelm (40) soll am 21. Juni 2021 in Zürich eine Prostituierte gewürgt haben. Zudem habe er mit einer unbekannten, ätzenden Substanz versucht, die Frau sexuell gefügig zu machen und sie zu vergewaltigen. Durch diese angeblichen Handlungen, die Diethelm jedoch vehement abstreitet, soll das Opfer «Schürfwunden, Verbrennungen und Verätzungen um den Mund und am Kinn» erlitten haben, wie die «Neue Zürcher Zeitung» berichtet.

Der Rechtspolitiker aus dem Wägital soll sich im Vorfeld mit der Frau auf sadomasochistische Rollenspiele geeinigt haben – fünf Stunden für 4200 Franken. Doch dann geriet das Ganze offenbar aus dem Ruder. Der 40-Jährige soll die Frau so stark gewürgt haben, dass sie in Lebensgefahr geriet. Sie konnte schliesslich auf den Balkon flüchten und um Hilfe rufen.

SVP weist auf Unschuldsvermutung hin

Die SVP Kanton Schwyz befasst sich seit Freitagnachmittag intensiv mit dem Fall und hat am Sonntag an einer Sitzung des Parteipräsidiums entschieden, wie sie weiter vorgehen will. «Die SVP Kanton Schwyz ist erschüttert von den öffentlich gewordenen, schwerwiegenden Vorwürfen gegen Bernhard Diethelm», schreibt sie in einer Medienmitteilung.