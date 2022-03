Rassismus-Vorwurf – SVP will nach Brotz-Aeschi-Konfrontation nicht mehr in die «Arena»

SVP-Fraktionsvorsteher Thomas Aeschi wurde in der letzten Ausgabe der «Arena» auf SRF am vergangenen Freitag (18.3.) von Moderator Sandro Brotz hart angegangen für dessen Äusserungen über nigerianische und irakische Flüchtlinge im Parlament. Zu hart – wie die Partei am Dienstagabend in einer Mitteilung erklärt. Sie will bis auf weiteres keine Exponentinnen und Exponenten mehr in die «Arena» schicken.