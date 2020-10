Delegiertenversammlung : SVP will Rahmenabkommen mit aller Kraft bekämpfen

Die SVP hat an ihrer Delegiertenversammlung am Samstag eine Resolution gegen das institutionelle Rahmenabkommen mit der EU verabschiedet. Zuerst gelte es Corona, unmittelbar danach das Abkommen zu besiegen, so Parteipräsident Chiesa.

1 / 3 SVP-Nationalrat Roger Köppel spricht an der Delegiertenversammlung der SVP und stemmt sich vehement gegen ein Rahmenabkommen mit der EU. KEYSTONE Die Delegiertenversammlung musste online stattfinden, ursprünglich wäre sie in Birg angeplant gewesen. KEYSTONE Zentrales Thema: das Rahmenabkommen. SVP-Präsident Chiesa schwor seine Partei auf die Bekämpfung des Vertrags mit der EU ein. KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Darum gehts Die SVP hielt am Samstag ihre Delegiertenversammlung ab. Sie tat das wegen der aktuellen Corona-Situation online.

Zentrales Thema: Das Rahmenabkommen mit der EU.

Die Partei verabschiedete dazu eine Resolution. Sie will das Abkommen mit aller Kraft bekämpfen.

Die SVP-Delegierten haben am Samstag eine Resolution gegen das Institutionelle Rahmen mit der EU mit 148 Ja- zu sieben Nein-Stimmen verabschiedet. Der «Unterwerfungsvertrag» müsse mit aller Macht bekämpft werden, sagte Parteipräsident Marco Chiesa

Das Institutionelle Rahmenabkommen sei das wichtigste Thema für die Schweiz, wichtiger als Corona, sagte der Zürcher Nationalrat Roger Köppel. «Es geht ums Eingemachte.» Dieser Vertrag sei ein Frontalangriff auf die schweizerische Souveränität, die Demokratie und «auf alles, was die Schweiz erfolgreich gemacht» habe.

«Die Mutter aller Schlachten»

Der erklärte Wunsch der EU sei es, mit diesem Vertrag den Bilateralen Weg zu beenden. Die EU wolle kein gleichberechtigtes Verhältnis mehr mit der Schweiz, sondern die Schweiz zu einem «Untertanengebiet der EU» machen. Der Bundesrat hätte diesen Vertrag nie aushandeln dürfen, so Köppel.

Die SVP müsse dieses Rahmenabkommen mit aller Macht verhindern. Es gehe um die Mutter aller Schlachten, sagte Köppel. Parteipräsident Chiesa hatte im Vorfeld der Delegiertenversammlung seine Partei auf die Bekäpfung eingeschworen. Zuerst gelte es aber auch das Coronavirus zu besiegen, so Chiesa.

Ursprünglich wollte die SVP die Delegiertenversammlung in Brig VS abhalten. Wegen der Coronapandemie wurde sie jedoch ins Internet verlegt. Die wählerstärkste Partei der Schweiz fasst die Parolen zur Konzernverantwortungsinitiative und zur Kriegsgeschäfteinitiative. Nein-Parolen gelten als sicher.