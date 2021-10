Wahlkampf 2023 – SVP will schweizweit gegen die «links-grünen Städte» mobil machen

Am Samstagvormittag hält die SVP Schweiz im waadtländischen Montricher ihre jährliche Delegiertenversammlung ab. Diese findet unter dem Motto «Gegen die schädliche Schmarotzer-Politik der links-grünen Städte» statt. Der Tessiner Ständerat Marco Chiesa hatte dieses Wahlkampfthema für die Wahlen 2023 bereits an einer 1. August-Rede mit folgenden Worten eingeläutet: «Die Luxus-Linken und Bevormunder-Grünen leben abgehoben in ihren Blasen, ohne Bezug zur Realität der meisten Menschen in diesem Land. Verächtlich schauen sie auf die Landbevölkerung herab. Gleichzeitig profitieren sie von Transferzahlungen der Landschaft, zum Beispiel durch den Lastenausgleich.»