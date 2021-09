Widerstand gegen neue Massnahme - SVP will Zertifikatspflicht via Gesetz bodigen

Bei Nein wird Covid-Zertifikat hinfällig

Das Stimmvolk entscheidet am 28. November zum zweiten Mal über das Covid-19-Gesetz. Am 13. Juni stimmte es dem Gesetz in der Version vom 25. September 2020 zu. In der Frühjahrssession verschärfte das Parlament das Gesetz, worauf das Referendum ergriffen wurde. Die Gegnerinnen und Gegner stören sich etwa daran, dass Artikel sechs des Covid-19-Gesetzes dem Bundesrat erlaubt, die Anforderungen an den Nachweis einer Covid-19-Impfung, einer Covid-19-Genesung oder eines Covid-19-Testergebnisses festzulegen.

Fiele dieser Artikel weg, könnte das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) auch kein System mehr betreiben, bis eine andere gesetzliche Grundlage vorliegen würde, sagt Nani Moras, Mediensprecherin des Bundesamts für Gesundheit (BAG). «Der Betrieb des Systems zur Ausstellung und Überprüfung von Covid-Zertifikaten hätte keine gesetzliche Grundlage mehr, weshalb der Betrieb ab diesem Zeitpunkt einzustellen wäre.»

Ferner würden laut Moras die Bestimmungen dahinfallen, die die Gleichwertigkeit von Zertifikaten der EU/EFTA-Länder anerkannten, was von der EU nicht akzeptiert werden dürfte. «Denn das «EU Digital Covid Certificate»-Framework basiert auf dem Prinzip der gegenseitigen Anerkennung von Test-, Impf- und Genesungsnachweisen.»