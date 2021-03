«Zum heutigen Zeitpunkt könnten in der Schweiz ähnlich viele Menschen wie etwa in Israel oder in den USA geimpft sein», sagt SVP-Nationalrat Thomas Aeschi.

«Zum heutigen Zeitpunkt könnten in der Schweiz ähnlich viele Menschen wie etwa in Israel oder in den USA geimpft sein», sagt der Nationalrat. Aeschi beruft sich dabei auf Quellen aus Kreisen von Impfstoff-Herstellern, die er gegenüber 20 Minuten nicht offenlegt. «Wie ich erfahren habe, wurde dem Bund massiv mehr Impfstoff angeboten, den der Bund jedoch ablehnte.» Konkret soll die Schweiz im Dezember ein Angebot von Pfizer/Biontech über mehrere Millionen Dosen abgelehnt haben.

Frage nach «diskriminiertem» Impfstoff

Auch will er wissen, warum Kronig die Vektor-Impfstoffe von Johnson & Johnson «diskriminiert» – die Schweiz habe weder Lieferverträge abgeschlossen noch den Impfstoff zugelassen. Und er fragt, ob sie einseitig auf den in Visp VS von Lonza produzierten Moderna-Impfstoff setzte, weil sie Walliserin sei. Am Mittwoch sagte Kronig zu «Blick», dass das BAG beschlossen habe, auf den Impfstoff von Johnson & Johnson zu verzichten. Sie begründet dies mit einer für die Schweiz zu späten Lieferung und den Fokus auf MRNA-Impfstoffe, die eine höhere Wirksamkeit aufwiesen.