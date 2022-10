Münchenstein BL: SVPler feiert russische Annexion ab – Parteiausschluss «mögliche Option»

Für HD Zimmermann, Politiker bei den Grünliberalen in St. Gallen, ist der Fall klar. Er adressiert seine Antwort direkt an die Partei der SVP: «Ich empfinde diese Äusserungen eures Mitglieds Wilhelm Wyss vom 1. Oktober als Skandal!»

«Donezk, Lugansk, Cherson und Saporoschschja sind endlich wieder mit Russland vereinigt. Ein schwerer Schlag für die Globalisten», schreibt Vorstandsmitglied der SVP Arlesheim-Münchenstein Wilhelm Wyss am Sonntag auf Twitter. Danach folgen auf Russisch die Aussagen «Slava Rossii», also «Ruhm für Russland» und «Za Prezidenta», sprich «für den Präsidenten». Russland hatte die ukrainischen Regionen, die es im Rahmen seines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs nur teilweise kontrolliert, nach Scheinreferenden annektiert.

Seither gab es heftige Reaktionen. Knapp 600 Mal wurde der Tweet des Sekretariats- und Medienverantwortlichen der SVP Münchenstein-Arlesheim kommentiert. «Faschist», schrieb etwa ein User. Wyss schien sich davon nicht beirren zu lassen und antwortete: «Wenn Sie Faschisten suchen, finden Sie diese in der Ukraine.» Auch Parteikollegen finden klare Worte zu den pro-russischen Aussagen des Polit- und Slavistikstudenten der Uni Basel. So kommentiert Stefan Basler der SVP Bülach: «Suchen Sie sich eine andere Partei.»

Kantonalpartei geht auf Distanz

Nun äussert sich auch die SVP Baselland in einer Medienmitteilung vom Montag und distanziert sich klar: «Der Kantonalpartei liegt es völlig fern, Präsident Putin in irgendeiner Weise zu bewundern. Vielmehr verurteilen wir sein Tun in aller Form und in ganzem Umfang.» Die Scheinreferenden nennt sie «Volksabstimmungen, die diesen Namen nicht verdienen». Die Meinung von Wyss sei zwar freie Meinungsäusserung, entspreche der Auffassung der SVP Baselland aber «in keiner Weise». Die russischen Annexionen in der Ukraine «können nicht toleriert werden», die Aggression komme ausschliesslich von Russland.