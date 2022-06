Geistiges Eigentum verletzt: Swatch gewinnt vor Gericht gegen Samsung

Der Schweizer Uhrenhersteller Swatch Group erzielt vor Gericht erneut einen Erfolg gegen einen grossen Technologiekonzern: Der High Court of Justice in London kommt in einem aktuellen Urteil zum Schluss, dass der südkoreanische Konzern Samsung gegen Markenrechte der Swatch Group verstossen hat. Der «SonntagsZeitung» liegt das Urteil im Wortlaut vor.