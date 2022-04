Uhren-Hype – Swatch ignoriert mit der Moonswatch alle Trends – und hat trotzdem Erfolg

Die beiden Unternehmen lancierten die Moonswatch in elf verschiedenen Ausführungen.

Die Uhr kommt gerade bei der jungen Kundschaft sehr gut an.

Tausende haben stundenlang vor Swatch Stores ausgeharrt, um für 250 Franken eine Speedmaster Moonswatch zu ergattern. Die Uhr war sofort ausverkauft. Am Dienstag habe es eine Nachlieferung gegeben, sagt Swatch auf Anfrage. Wann die Uhr in allen elf Ausführungen wieder verfügbar ist, sei noch unklar.

Auch sie wollten die Moonswatch unbedingt: Raphael, Alon und Ilana standen bereits um ein Uhr nachts an, um sich eine der Uhren zu ergattern.

Swatch bezeichnet die Lancierung der Uhr in einer E-Mail an die Redaktion als Riesen-Erfolg. «Der Hype hat selbst Experten und Expertinnen überrascht», sagt Benjamin Gilgen, Co-Leiter des Studiengangs Brand Leadership an der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) zu 20 Minuten.