«Mission to Neptune» : Swatch-Kunden nerven sich über Abfärbung der blauen Moonswatch

Die Moonswatch, bei der Swatch mit der hauseigenen Luxusmarke Omega kooperiert, hat ein Problem. Bei einem Modell kann die Farbe der Uhr auf die Trägerin oder den Träger abfärben.

Die Abfärbung betrifft das Modell «Mission to Neptune».

Bilder wie dieses häufen sich in den sozialen Netzwerken.

Bei Käuferinnen und Käufern des Modells «Mission to Neptune» kommt es zu Abfärbungen auf der Haut.

Um die Moonswatch ist ein riesiger Hype entstanden. Die 250-Franken-Uhr, bei der Swatch mit seiner Luxus-Hausmarke Omega kooperiert, ist überall restlos vergriffen. Nun häufen sich im Netz Reklamationen von Kundinnen und Kunden, die über abfärbende blaue Farbe beim Modell «Mission to Neptune» berichten. Der Vorwurf: Die Uhr hinterlasse Farbspuren am Arm der Trägerin oder des Trägers.





Swatch versucht zu beschwichtigen. Der Schweizer Uhrenhersteller mit Sitz in Biel teilt gegenüber «Bloomberg News» (Bezahlartikel) mit, dass das Abfärben der Uhr völlig harmlos und ein «sehr seltenes Erlebnis» sei. Die Verfärbung werde laut Swatch mit der Zeit verschwinden.



Das Unternehmen verweist auf die «hohe Menge an Pigmenten, die verwendet wird, um ein starkes Farbergebnis zu erzielen». Das Pigment gefährde die Haut nicht und sei ungiftig, versichert Swatch. Auch die Farbe der Uhr soll nicht darunter leiden. «Wir haben dies dem Qualitätsmanagement unserer Produktionsstätten gemeldet, die bereits alle notwendigen Massnahmen ergriffen haben», so Swatch weiter.