Airbus A321: Das älteste Flugzeug der Swiss geht in Rente

Nach über 27 Jahren im Dienst der Swissair und der Swiss begab sich der Olympia-Flieger auf seine letzte Reise. Und er lebt in veränderter Form weiter.

Letzter Flug : Das älteste Flugzeug der Swiss geht in Rente

A321 HB-IOC: darum gehts Das älteste Flugzeug der Swiss-Flotte hat seinen letzten Flug absolviert.

In Spanien wurde der Airbus in seine Einzelteile zerlegt.

Viele Einzelteile des Flugzeugs sollen für die bestehende Flotte wiederverwendet werden und aus Komponenten des Flugzeugs sollen Erinnerungsstücke für Aviatik-Fans entstehen.

Das älteste Flottenmitglied der Swiss geht nach über 27 Jahren in den Ruhestand. Der Airbus A321 hat in seiner Dienstzeit über sieben Millionen Fluggäste transportiert und war während über 73’000 Stunden im Einsatz. Vor einigen Monaten hat er seine letzte Reise angetreten und wurde nach Castellón in Spanien überführt.

Der älteste Airbus A321 hatte viele Namen

Der Swiss-Airbus war auch als Olympia-Flieger bekannt. Sein Luftfahrzeugkennzeichen HB-IOC entstand in Anlehnung an das International Olympic Committee, kurz IOC. Zudem trug er als Bemalung an der Aussenseite eine Zeit lang die Olympischen Ringe. Zu dieser Zeit war der Airbus mit dem Namen Lausanne unterwegs, wo das Internationale Olympische Komitee seinen Hauptsitz hat.

Ursprünglich wurde er auf den Namen Neuchâtel getauft und bei seiner letzten Namensänderung in St. Moritz umbenannt.

Video: Swiss

HB-IOC in Spanien in Einzelteile zerlegt

Vor der Reise nach Spanien wurden sämtliche Sitze im Inneren entfernt. In Castellón wurde der von Swiss-Mitarbeitenden auch als Alte Dame bezeichnete Airbus A321 dann während einer Woche in seine Einzelteile zerlegt. Im Rahmen eines Pilotprojekts prüfte die Swiss, wie sie einzelne Komponenten nachhaltig wiederverwerten kann.

Viele Einzelteile wurden ausgebaut und sollen bei der noch aktiven Flotte wieder zum Einsatz kommen. Ausserdem finden Teile der Kabine innerhalb der Lufthansa Group Verwendung, beispielsweise für die Modernisierung der Kabinensimulatoren. Nicht wiederverwendbare Bestandteile werden von Spezialisten recycelt, um Aluminium und andere Legierungen zurückzugewinnen.

Aviatik- und Designfans dürfen sich freuen

Gewisse Komponenten übergibt die Fluggesellschaft an die Lehrwerkstatt. Aus der Aussenhülle des Olympia-Fliegers sollen beispielsweise Schlüsselanhänger entstehen. Aviatik-Fans dürfen sich laut der Swiss ab Herbst ausserdem auf Designer-Möbelstücke und andere Accessoires freuen, allesamt aus Bestandteilen des Flugzeugs.

A321 hat einen hohen Nostalgie-Wert

Swiss-Pilot Christoph von Hornstein war noch in der Pilotenschule, als das Flugzeug 1995 zur Flotte dazukam. Er sei etwas neidisch, dass das Flugzeug schon in Rente gehen darf, sagt aber auch: «Es hat ja auch etwa vier- oder fünfmal mehr geleistet als ich, daher mag ich es ihm gönnen», so der Pilot.