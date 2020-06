Cabin Crew

Swiss bietet Angestellten 1000 Franken fürs Kündigen

Wer bei der Swiss eine Ausbildung zum Flugbegleiter macht, hat laut Berichten ein Angebot erhalten: 1000 Franken für diejenigen, die von sich aus kündigen.

Flugbegleiter in Ausbildung bei der Swiss sollen für eine freiwillige Kündigung 1000 Franken erhalten.

Die Swiss sieht sich derzeit zu einem massiven Stellenabbau gezwungen. Nun versucht die Airline, Angestellte dazu zu bewegen, von sich aus zu kündigen. Flugbegleiter in Ausbildung haben laut dem Finanzblog « Inside Paradeplatz » ein Angebot erhalten: 1000 Franken, wenn sie freiwillig gehen. Laut einem anonymen Insider dürfen Personen aber nicht öffentlich über das Angebot reden, heisst es im Bericht.

Abbau bei jüngeren Angestellten

Die Airline hat dem Blog zudem bestätigt, dass sie beim Stellenabbau vor allem auf unterster Mitarbeiterstufe ansetzt – also bei den Angestellten in Ausbildung. Es sei in der aktuellen Situation aussichtslos, Absolventen ohne Flugerfahrung, die die Ausbildung zur Cabin Crew nocht nicht abgeschlossen haben, Perspektiven zu bieten.