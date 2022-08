Personalknappheit: Swiss-Bodenpersonal kann freiwillig als Kabinen-Crew aushelfen

Wer diesen Sommer geflogen ist, hat es vielleicht bereits am eigenen Leib erfahren – vielen Airlines mangelt es derzeit in verschiedensten Bereichen an Personal. Davon ist auch die Swiss nicht verschont geblieben – es mangelt hauptsächlich an Flight Attendants. Während der Corona-Pandemie wurden in dieser Sparte Stellen gestrichen, ausserdem liess die Swiss zeitweise nur geimpfte Flight Attendants arbeiten. Nun ist der Ansturm enorm, beim verbliebenen Personal stellt sich durch viele Einsätze eine gewisse Übermüdung ein.