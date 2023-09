Swiss-CEO: «Nächstes Jahr dürfte Fliegen billiger werden»

Nun will die Airline aber nachhaltiger, billiger und pünktlicher werden. Das schreibt die « NZZ am Sonntag » (Bezahlartikel). Im kommenden Jahr sollen die Ticketpreise sinken.

Billiger, pünktlicher und grüner

Preise und Volumen in der Fracht seien bereits gesunken, dies sei ein Zeichen dafür, dass in bis zu 18 Monaten die Nachfrage auf dem Passagiermarkt ebenfalls sinken werden. Im Sommer hätte man zwar eine hohe Nachfrage verbuchen können, die Qualität habe aber dementsprechend gelitten, gesteht sich Vranckx ein.

Jeder zweite Swiss-Flug hatte Verspätung. So sei auch die Verbesserung der Pünktlichkeit ein wichtiges Thema. Den Vorwurf, die Nachhaltigkeitsoffensive der Airline sei ein Versuch des Greenwashings, kontert er mit dem Argument, Millionen in neue Technologien zu investieren. Die ökologische Transformation sei in Anbetracht des Klimawandels überlebenswichtig für die Swiss. «Grün zu werden, ist kein Luxus, sondern ein Must», so Vranckx zur «NZZ am Sonntag».