«Live aus dem Chefbüro»

Swiss-CEO Thomas Klühr stellt sich den Fragen von 20 Minuten

Die Corona-Krise hat die Swiss schwer getroffen. Wie gehts nun weiter? Und werden wir an Bord eines Flugzeugs für immer Masken tragen? Im Rahmen einer Livesendung aus seinem Chefbüro beantwortet Swiss-CEO Thomas Klühr Fragen.

Staatliche Hilfsgelder, Buchungseinbruch, Reisebeschränkungen, tiefrote Zahlen – die Epidemie hat die Airlines wie kaum eine andere Branche gebeutelt – eine riesige Herausforderung für Thomas Klühr. Der Swiss-Chef muss sein Unternehmen trotz allen Widrigkeiten auf Kurs halten. Wie will Klühr den Passagieren die Ansteckungsangst beim Fliegen nehmen? Gibts wegen Corona künftig mehr Platz in der Economy-Klasse? Und funktioniert die Maskenpflicht an Bord?

Solche Fragen beantwortet Thomas Klühr im Rahmen des Sendeformats «Live aus dem Chefbüro» am Mittwoch, 5. August, ab 13 Uhr. Dafür besucht 20 Minuten den 58-Jährigen in seinem Büro am Swiss-Hauptsitz in Zürich-Kloten.