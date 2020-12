Grund dafür: Die Swiss hatte zu viele Corona-Infizierte an Bord.

Ab dem 27. Dezember darf die Swiss eine Woche lang keine Passagiere nach China fliegen. Grund dafür: Die Airline hatte zu viele Corona-Infiziere mit an Bord, und das wird von der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde (CAAC) bestraft.

So wurden laut «Travelnews» auf einem Flug am 7. Dezember von Zürich nach Shanghai sechs Personen positiv getestet. Deshalb darf die Swiss ab dem 27. Dezember eine Woche lang keine Passagiere nach China fliegen. Die Swiss bestätigt gegenüber 20 Minuten, dass ihr die Verkehrsrechte für die Passagierbeförderung entzogen wurden.

Konkret sei der Flug am 27. Dezember nach Shanghai betroffen. Nach Hongkong waren die Flüge vom 26. und 28. November sowie 1., 3., 5. und 8. Dezember untersagt. Allerdings seien reine Frachtflüge von der Sperrung ausgenommen. Deshalb muss die Swiss nun nur einen Flug für Passagiere umbuchen.

Nicht nur die Swiss wurde von China bestraft – zwei weitere Airlines hatten ebenfalls zu viele Corona-Infizierte an Bord: So wurden am 3. Dezember fünf Passagiere von Ethiopian Airlines auf dem Flug von Addis Abeba nach Chengdu sowie acht Passagiere auf einem Flug von Ikar Airlines von Moskau nach Zhengzhou positiv getestet.