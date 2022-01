Wegen des Starts des 5G-Netzes in den USA konnte etwa der Flugzeug-Typ Boeing 777 nicht mehr landen. Das sorgte für Annullierungen von Flügen. Jetzt kann die Swiss ihre Flüge nach Übersee doch wie geplant durchführen.

5G-Netz begrenzt : Swiss darf nun doch mit der Boeing 777 in den USA landen

Darum gehts Wegen des Starts von 5G in den USA durften kurzzeitig Boeings 777 nicht mehr landen.

Das sorgte für Störungen im Flugbetrieb.

Die Swiss erhielt nun dennoch grünes Licht.

Die US-Netzbetreiber haben laut der Airline die Einführung in Flughafennähe in den USA begrenzt.

Die Flugzeuge des Typs Boeing 777 dürfen in den USA wieder landen. Wegen des Starts des 5G-Mobilfunknetzes in den USA am Mittwoch, konnten die Maschinen-Typen US-Flughäfen zwischenzeitlich nicht anfliegen. Bestimmt hatten das die US-Luftfahrbehörde FAA und der Flugzeughersteller Boeing.

Die Swiss teilt 20 Minuten mit: «Die Mobilfunkbetreiber in den USA haben am Dienstag Zugeständnisse gemacht und die Einführung des neuen Mobilfunkstandards in der Nähe von Flughäfen zunächst begrenzt.»

Swiss-Flüge können stattfinden

Damit wurden kurzfristig wieder die notwendigen Voraussetzungen geschaffen, um die Boeing 777 in den USA ohne mögliche Beeinträchtigung betreiben zu können, so die Airline weiter. «Die drei am Mittwoch mit einer Boeing 777 geplanten Swiss-Flüge nach Chicago, Los Angeles und San Francisco können somit planmässig durchgeführt werden.»

Zuvor hatte das Landeverbot für 777-Machinen den Flugbetrieb in den USA gestört. Airlines hatten für den Mittwoch zahlreiche Flüge in die USA annulliert. Auch die Swiss war betroffen. «Swiss evaluiert die daraus entstehenden Konsequenzen fortlaufend und versucht, die Auswirkungen für ihre Kunden zu minimieren, etwa durch einen Flugzeugtausch», sagte die Airline am Dienstag auf Anfrage.

Airlines schlagen Alarm

Weil die USA am Mittwoch das neue 5G-Netz aufschalten wollen, haben die US-Airlines Alarm geschlagen: Die Strahlen der neuen Mobilfunk-Technologie könnten die Höhenmesser in den Flugzeugen stören und das Landen verunmöglichen.

Das Problem: Die Höhenmesser der Flugzeuge senden in einem international festgelegten Frequenzbereich zischen 4,2 und 4,4 Gigahertz (GHz). Die Frequenzen von 5G liegen hingegen nicht in allen Ländern im gleichen Bereich. In den USA sind sie zwischen 3,7 und 3,98 GHz – und damit sehr nahe bei den Wellen der Höhenmesser.

Was müssen Passagiere wissen? Flugbehörden rund um die Welt, so auch das Bazl, haben die Airlines sowie Pilotinnen und Piloten vor potenziellen Beeinträchtigungen der Flugzeugelektronik gewarnt. Sie haben sie angewiesen, Massnahmen beim Fliegen zu definieren, wie im Falle von unerwarteten Störungen des Höhenmessers vorzugehen ist. Dazu wurden insgesamt neun Empfehlungen definiert. Folgendes betrifft die Passagiere: • Airlines sollten Passagiere und Flugbesatzungen daran erinnern, dass alle elektronischen Geräte in der Kabine, am Körper oder im Handgepäck mitgeführt werden sollten. Sind diese aber im aufgegebenen Gepäck, sollten sie ausgeschaltet und vor versehentlicher Aktivierung geschützt werden. • Wenn 5G-kompatible tragbare elektronische Geräte (Telefone, Tablets, Modems usw.) in der Kabine oder im Cockpit mitgeführt werden, sollten diese so eingestellt werden, dass sie nicht in Mobilfunknetze senden (zum Beispiel im Flugzeugmodus) oder ausgeschaltet werden.