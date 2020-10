Beim Versenden von Mails können sich peinliche Fehler einschleichen. Ein solcher ist diese Woche der Swiss passiert. Am vergangenen Montag schickte die Airline ihren Kunden ein Massenmail, bei dem die Empfänger-Adressen nicht in die Blindkopie-Zeile eingetragen wurden. Die Folge: Jeder Kunde kann als Empfänger des Mails sehen, wer sonst noch das Mail erhalten hat.

«Das finde ich verantwortlungslos»

Die Swiss gibt den Fehler beim Mail-Versand zu: «In der Tat hätten die Namen in dieser Einladung nicht für alle ersichtlich sein sollen», sagt ein Sprecher zu 20 Minuten. «Und dafür möchten wir uns bei unseren Kunden in aller Form entschuldigen.» Bereits habe man einige Kunden persönlich kontaktiert, um sich zu entschuldigen.

«Mutmassliche Datenschutzverletzung»

Für Martin Steiger ist klar: «Es handelt sich um eine Datenpanne und damit mutmasslich um eine Datenschutzverletzung», sagt der auf digitales Recht spezialisierte Anwalt zu 20 Minuten. Allerdings könne eine solche Datenpanne in der Schweiz üblicherweise nicht sanktioniert werden. «Das heutige Datenschutzgesetz ist ein Papiertiger», so Steiger.

Anders sehe es in der EU aus. Dort gebe es Bussen für solche E-Mail-Pannen. «Ist eine betroffene Person in Deutschland unter den veröffentlichten E-Mail-Adressen, könnte sich diese in ihrer Heimat beschweren. Dann droht der Swiss eine Busse.» Diese könne ohne weiteres mehrere tausend Euro betragen. Mit der Revision des Datenschutzgesetzes könnten solche Fälle künftig auch in der Schweiz sanktioniert werden.