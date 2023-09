Swiss Diversity Awards: «Mein erster solcher Preis» – zwei TV-Legenden für ihr Lebenswerk geehrt

Am Samstag verlieh der Verein Swiss Diversity zum fünften Mal seine Awards an Personen und Teams, die sich in ihrer Arbeit für Inklusion und Diversität starkmachen. Künstlerinnen und Künstler, Wissenschafterinnen und Wissenschafter, Unternehmerinnen und Unternehmer. Neben Kategorien wie Ethnie, Geschlecht, sexuelle Orientierung oder soziale Herkunft lag der Schwerpunkt dieses Jahr auf dem Aspekt Alter.