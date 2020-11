Ab Januar 2021 : Dieter Vranckx wird neuer Swiss-CEO

Bei der Swiss übernimmt ab Anfang nächsten Jahres Dieter Vranckx den Steuerknüppel. Er tritt damit die Nachfolge von Thomas Klühr an.

Der Verwaltungsrat hat den belgisch-schweizerischen Doppelbürger Dieter Vranckx zum CEO ernannt, wie die Swiss am Mittwoch bekannt gab. Vranckx ist seit 1998 in verschiedenen Managementfunktionen in der Airline-Branche tätig. Rund zwanzig Jahre war er für die Lufthansa Group tätig, davon über dreizehn Jahre für Swiss,

beziehungsweise Swissair. Er folgt auf Thomas Klühr, der das Unternehmen per Ende Jahr verlässt.