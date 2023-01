Kloten: Swiss-Flieger nach Lissabon muss am Flughafen Zürich ausserplanmässig landen

Am Freitagmorgen musste ein Flugzeug der Swiss am Flughafen Zürich ausserplanmässig landen, wie auf dem Portal flightradar24 zu sehen ist. Ein Reporter von 20 Minuten, der sich am Flughafen befindet, konnte den Vorfall bestätigen. Auf einem Foto ist zu sehen, wie Einsatzkräfte mit Blaulicht rund um das Flugzeug postiert sind. Zu sehen sind Fahrzeuge der Feuerwehr, der Polizei und der Sanität.