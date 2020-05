Transport-Flug

Swiss fliegt Masken von Shanghai nach Genf

Zum ersten Mal hat die Swiss einen Frachtflug von China nach Genf durchgeführt. An Bord befand sich medizinisches Material.

An Bord der Boeing 777 befanden sich Spritzen sowie mehrere Millionen chirurgische Masken. Passagiere wurden auf diesem Flug keine befördert, sondern ausschliesslich Fracht, welche im Frachtraum sowie in der Passagierkabine des Flugzeugs gelagert wurde. Der Flug aus Shanghai landete am 21. April um 19.45 Uhr am Flughafen Genf.