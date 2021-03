Zwischenlandung in Zürich : Swiss-Flug brachte brasilianische Corona-Mutation nach England

Ein Flug aus Brasilien wird Grossbritannien zum Verhängnis. Im Flugzeug, das in Zürich zwischenlandete, befanden sich mit der brasilianischen Variante infizierte Passagiere. In England wird nach ihnen gesucht – während das Contact Tracing in der Schweiz von nichts weiss.