Kloten: «Ungewöhnlicher Geruch im Cockpit» – Swiss-Flug muss in Zürich notlanden

Es soll an Bord der Maschine zu einem technischen Defekt gekommen sein.

Notlandung am Flughafen Zürich: Der Flug LX2064 nach Porto dreht am Montagabend kurz nach dem Start wieder um.

Der Swiss-Flug LX2064 war am Montagnachmittag um 17:13 am Flughafen Kloten gestartet. Ziel der Reisenden war Porto. Doch kurz nach Abflug musste der Flieger umkehren und nach weniger als einer Stunde Flugzeit am Zürcher Flughafen notlanden. Bei der Maschine handelt es sich um einen Airbus des Typen A220-300.