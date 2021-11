Ungewöhnlicher Geruch in Cockpit – Swiss-Flug nach Zürich in London Heathrow notgelandet

Der Flug von London nach Zürich musste kurz nach dem Abflug wieder in London notlanden.

Über dem Ärmelkanal drehte das Flugzeug jedoch wieder um, bevor es am Flughafen Heathrow notlandete.

Der Swiss-Flug LX339 sollte am Sonntagabend von London nach Zürich fliegen.

Wie ein News-Scout berichtet, drehte der Swiss-Flug LX339 über dem Ärmelkanal wieder um und kehrte zum Flughafen London Heathrow zurück. Von dort war die Swiss-Maschine des Typ Airbus A220-100 am Sonntag um kurz nach 20.30 Uhr mit dem Ziel Zürich gestartet.

Die 101 Passagiere, die sich an Bord des Swiss-Fluges befanden, werden nun umgebucht oder bei Bedarf in einem Hotel in Flughafennähe untergebracht, wie die Sprecherin mitteilte. Gemäss einem News-Scout verlief das Verlassen des Flugzeugs ruhig und geordnet, das Swiss-Personal hätte beim Flugzeugausgang Schokoladentafeln verteilt. Der Vorfall wird aktuell untersucht.