Swiss-Flug von Genf nach New York schafft es nur bis Zürich

Der Swiss-Flug SWR22 hob am Donnerstagmittag in Genf ab und hat New York zum Ziel.

Nach dem regulären Start am Flughafen Genf hat der Swiss-Flug SWR22 mit Ziel New York eine merkwürdige Route zurückgelegt: Laut Daten der Plattform Flightradar24 flog die Maschine in nordwestliche Richtung aus dem Schweizer Luftraum, drehte dann über Frankreich eine Schleife und flog über Thun zurück in Richtung Zentralschweiz. Über dem Vierwaldstättersee wendete die Maschine erneut und flog über Liechtenstein, bevor sie schliesslich am Flughafen Zürich landete. Mittlerweile ist der Flug nicht mehr auf Flightradar verfolgbar.