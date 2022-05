Personal am Anschlag : Swiss-Flugbegleiter melden sich aus Protest krank und lassen Flüge ausfallen

Wegen der Pandemie haben sich laut Swiss-Angestellten die Arbeitsbedingungen für das Kabinenpersonal deutlich verschlechtert. Das bekommen nun auch Fluggäste zu spüren: Wegen krank gemeldeter Flugbegleiter mussten Maschinen am Boden bleiben.

Zwar sei es kein Zufall, dass die Flüge zwischen São Paulo und Buenos Aires betroffen gewesen seien, erklärt eine Flugbegleiterin: Zuerst von Zürich nach São Paulo und von dort nach wenigen Stunden weiter nach Buenos Aires zu fliegen, bevor es am Tag darauf zurück in die Schweiz geht, sei eine «unheimlich anstrengende Rotation». Doch generell sei die Stimmung am Boden. Der Grund: Seit einem Jahr muss das Personal laut einer Sprecherin der Kabinenpersonal-Gewerkschaft Kapers «viel auf sich nehmen», da wegen der Pandemie ein spezieller Gesamtarbeitsvertrag in Kraft getreten sei. Dabei seien die Rotationen verkürzt und zugleich der Lohn gekürzt worden.