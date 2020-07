Nur bis Schottland

Swiss-Flugzeug nach Chicago muss umkehren

Eine Maschine der Swiss musste am Donnerstag umkehren. Die Passagiere werden erst mit Verspätung in Chicago ankommen.

Ein Flugzeug der Swiss startete am Donnerstagnachmittag mit dem Ziel Chicago. Doch dort werden die Passagiere erst mit viel Verspätung ankommen. Die Maschine musste umkehren, wie die Swiss auf Anfrage bestätigt – wegen eines technischen Defekts. «Es wird vermutet, dass ein Reifen beschädigt ist», sagt eine Sprecherin. Das Flugzeug kreiste am Abend über dem Aargau und landete anschliessend am Flughafen Zürich. Dort können die Passagiere laut der Swiss-Sprecherin auf eine andere Maschine umsteigen, die um 21.30 Uhr starten wird.