Unwetter: Swiss-Flugzeug wird von Blitz getroffen und muss nach Zürich zurückkehren

Darum gehts Eigentlich sollte die Swiss-Maschine, die am Mittwochabend in Zürich abhob, rund zweieinhalb Stunden später in Dublin aufsetzen.

Ein Blitzschlag zwang die Maschine aber zur Rückkehr.

Wie die Swiss in einer Mitteilung schreibt, sei die A320 aber bereits wieder im Einsatz.

Am Mittwochabend hob am Flughafen Zürich kurz nach 21.30 Uhr eine Swiss-Maschine mit dem Ziel Dublin ab. Nur eine Stunde später setzte die Maschine wieder auf – in Zürich statt in der Hauptstadt der Republik Irland. Wie die Swiss auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt, war ein Blitz der Grund für die Rückkehr an den Zürcher Flughafen.

«Grundsätzlich ist ein solcher Blitzeinschlag nicht gefährlich, da alle Flugzeuge faradaysche Käfige sind – der Strom wird also am Flugzeugrumpf entlanggeleitet, die Passagierinnen und Passagiere sind nicht gefährdet», so Karin Montani von der Swiss gegenüber 20 Minuten. Die Rückkehr an den Zürcher Flughafen sei derweil gängige Praxis – dort bestehe die Infrastruktur, um vom Blitz getroffene Maschinen auf allenfalls verborgene Schäden zu kontrollieren, wie die Sprecherin sagt.

Flugzeug fliegt schon wieder

Laut der Swiss sei die Landung planmässig verlaufen und das Flugzeug stehe seit heute Morgen bereits wieder im Einsatz, nachdem an der Maschine eine Überprüfung durchgeführt worden war. Für die Fluggäste sei am Donnerstagmorgen ausserdem ein Ersatzflug nach Dublin organisiert worden. Nicht alle der 170 Passagierinnen und Passagiere konnten in der Zwischenzeit ins Zuhause in der Schweiz zurückkehren – für sie habe die Swiss Hotelübernachtungen und Verpflegung organisiert.

Ab dem Mittwochnachmittag zog eine beträchtliche Gewitterzelle über die Schweiz. Die Unwetter führten zu überfluteten Strassen und Unterführungen, umgestürzten Bäumen und weiteren Sachschäden. Im Laufe der Woche werden weitere Regenfälle erwartet, ab nächster Woche dürften die Temperaturen dann wieder steigen.

