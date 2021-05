Verkleinerung der Flotte - Swiss-Flugzeugen droht die Verschrottung in der Wüste

Ungünstiger Zeitpunkt für Flugzeugverkauf

Parkierte Flugzeuge kosten auch

Die Flugzeuge, deren Betrieb sich noch lohnt, können an andere Airlines verkauft werden. Doch ganz so einfach ist es nicht. «Der Verkauf ist ein Riesenaufwand», sagt Christoph Regli, Studiengangleiter Aviatik an der ZHAW. «Die Flugzeuge müssen generalüberholt werden, dafür müssen mehrere Personen eingesetzt werden.» Wenn die Flugzeuge in Dübendorf parkiert sind, müssen sie regelmässig überprüft und auch bewegt werden. «Die Räder dürfen nicht einseitig belastet werden», sagt Regli.