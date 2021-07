«Damen und Herren» ist Geschichte - Swiss führt gendergerechte Begrüssungen ein

«Wilkommen an Bord liebe Gäste» statt «Sehr geehrte Damen und Herren» – so sollen Passagiere künftig an Bord begrüsst werden.

Kein «Ladies and Gentlemen» an Bord sondern «Dear passengers».

«Sehr geehrte Damen und Herren»: diese Ansage wird in Zukunft nicht mehr verwendet. Die Lufthansa setzt neu auf eine gendergerechte Sprache, die allen Flugreisenden gerecht wird. Auch «Ladies and Gentlemen»- soll aus dem Sprachgebrauch der Crew verschwinden, schreibt «Bild». Eine Alternative wäre ein neutrales «Guten Tag/Morgen/Mittag/Abend» oder auch «Liebe Gäste». Die Vorgabe gelte für alle Airlines der Lufthansa-Gruppe, darunter Swiss, Austrian Airlines und Eurowings, bestätigte ein Unternehmenssprecher am Dienstag auf Anfrage. Die Entscheidung resultierte aus einer breitgefächerten Diskussion in der es darum gehe, alle Passagiere wertzuschätzen. «Die Crews sind gehalten, eine Anrede zu wählen, die alle Passagiere anspricht», heisst es.