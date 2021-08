Covid-19 - Swiss führt Impfobligatorium für Besatzung ein

Aufgrund der weltweiten länderspezifischen Einreisebestimmungen, die zunehmend eine Impfpflicht auch für Crews verlangen, wird Swiss ein Impfobligatorium für das fliegende Personal einführen. Das schreibt die Airline in einer Mitteilung. Die Impfpflicht soll per 15. November 2021 gelten. Als erste Destination im Swiss Streckennetz verlangt Hongkong ab sofort von Besatzungen aus gewissen Staaten einen Impfnachweis, so auch für Flüge ab der Schweiz.