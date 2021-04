Halsbrecherische Fahrten auf Youtube gestellt : «Swiss Ghost Rider» muss sechseinhalb Jahre hinter Gitter

Ein 26-jähriger Töfffahrer hat etliche Male gegen das Strassenverkehrsgesetz verstossen und den Cousin der Lebenspartnerin schwer verletzt. Nun ist er verurteilt worden.

Der Beschuldigte liess den Tacho gern in die Höhe schnellen.

Ein Mann aus dem Wallis hat bei etlichen halsbrecherischen Töfffahrten immer wieder andere in Gefahr gebracht.

Ein heute 26-Jähriger ist vom Kreisgericht Oberwallis zu über sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Mann hat sich zahlreiche Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz zu Schulden kommen lassen, wie der «Walliser Bote» berichtet. Bereits 2014, mit 19 Jahren, hatte er unter Alkohol- und Drogeneinfluss und ohne Führerausweis einen Polizisten angefahren und schwer verletzt. Trotz Schuldspruch wegen schwerer Körperverletzung besserte er sich in den darauffolgenden Jahren nicht – im Gegenteil.

So unternahm der Beschuldigte zahlreiche halsbrecherische Töfffahrten mit Tempi bis zu 220 km/h, die er jeweils mit der Helmkamera filmte. Die Clips stellte er auf Youtube, wo er sich «Swiss Ghost Rider» nennt. Auf den Höllentrips brachte er immer wieder andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Allein auf einer Fahrt vom Goms nach Mörel via Grimsel- und Sustenpass im Juli 2015 überholte er 33 Personenwagen, zwei Reisecars und sechs Motorräder widerrechtlich. Insgesamt 17 solcher Raser-Trips konnte ihm die Polizei später nachweisen.