Keine Rückerstattung

Swiss hält sich nicht an Corona-Empfehlungen

Wer Corona-Symptome aufweist, darf sein Flugbillett umtauschen oder es sich zurückerstatten lassen. Obwohl die Europäische Agentur für Flugsicherheit dieses Vorgehen empfiehlt, setzt sich die Swiss darüber hinweg.

Flugzeuge sind keine Virenschleudern, wenn es nach der Swiss geht. Es habe sich noch nie jemand nachweislich auf einem Swiss-Flug infiziert, hält die Airline fest. So erklärte Thomas Frick, Chief Operating Officer bei der Swiss, am Donnerstagmorgen vor der Presse: «Die Luft in unseren Flugzeugen ist mit Garantie besser als in Ihren Büros.» Das berichten die Zeitungen von Tamedia.