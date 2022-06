Nie mehr als die Hälfte benötigt : Swiss hat den vom Bund verbürgten Kredit vorzeitig zurückgeführt

Die Swiss hat den vom Bund verbürgten Bankkredit vor Ende der Laufzeit zurückgeführt. Die Lufthansa Group wird die Finanzierung zukünftig über den Kapitalmarkt sicherstellen.

Die Swiss International Air Lines hat per Ende Mai 2022 den vom Bund verbürgten Bankkredit zurückgeführt. Aufgrund der stabileren pandemischen Lage und der positiven Entwicklung der Liquiditätssituation dank gelockerter Reisebeschränkungen ist die Airline nun in der Lage, sich über die Lufthansa Group am Kapitalmarkt zu finanzieren, wie sie am Donnerstag mitteilte.