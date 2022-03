Swiss Ice Hockey holt ukrainische Eishockey-Familien in die Schweiz

Der Krieg in der Ukraine erschüttert die Welt und entsetzt viele Menschen. Der schweizerische Eishockey-Verband hat nun reagiert und 50 Personen aus dem Kriegsgebiet in die Schweiz gebracht.

1 / 3 «Es ist ein schönes Gefühl, dass wir diesen Menschen in einer Notlage helfen und einen Dienst erweisen konnten», sagt Buschauffeur Dobrica Jeremic. Swiss Ice Hockey Patrick Bloch, CEO von Swiss Ice Hockey, meint: «Der Sport steht in schwierigen Zeiten zusammen.» freshfocus Die 50 Personen werden im Talent-Campus Bodensee in Kreuzlingen untergebracht. In diesem spielte einst auch Kevin Fiala. freshfocus

Darum gehts In der Ukraine herrscht derzeit Krieg.

Swiss Ice Hockey hat nun reagiert und 50 ukrainische Menschen in die Schweiz gebracht.

Der Krieg, den Russland zurzeit gegen die Ukraine führt, erschüttert seit zwei Wochen die Welt. Er beschäftigt viele. So auch Swiss Ice Hockey. Und der Schweizerische Eishockey-Verband reagiert. Wie Swiss Ice Hockey in einem Communiqué schreibt, hat der Verband ukrainische Eishockey-Familien in die Schweiz geholt – in Zusammenarbeit mit dem ukrainischen Eishockeyverband und der Unterstützung eines Busunternehmens.

Bei den Geflüchteten handelt es sich um ukrainische Nachwuchs-Eishockeyspieler im Alter zwischen neun und 17 Jahren und deren Mütter und Geschwister. Der Bus erreichte die slowakisch-ukrainische Grenze am Mittwochabend. «Die Menschen wurden in einem beheizten Zelt untergebracht, als sie an der Grenze ankamen. Die Organisation am Zoll war sehr effizient und die Gruppe fand schnell zu unserem Bus», so Buschauffeur Dobrica Jeremic. «Es ist ein schönes Gefühl, dass wir diesen Menschen in einer Notlage helfen und einen Dienst erweisen konnten.»

«Der Sport steht in schwierigen Zeiten zusammen»

Am Donnerstagabend kam die Gruppe in der Schweiz an. Die 50 Personen werden im Talent-Campus Bodensee in Kreuzlingen untergebracht. «Sie haben hier ein ganzes Haus für sich, die Kinder und Jugendlichen können weiterhin zur Schule gehen und die Spieler können weiter trainieren», sagt André Salamin, Gesamtleiter Talent-Campus Bodensee.

Das Ziel der Aktion war es, die Gruppe so rasch wie möglich in die Schweiz und in Sicherheit zu bringen und ihnen hier ein Umfeld zu ermöglichen, wo sie gut aufgehoben sind. «Wir bedanken uns von Herzen bei allen, die diese Hilfsaktion in irgendeiner Form unterstützt haben», bedankt sich Patrick Bloch, CEO von Swiss Ice Hockey. Und: «Der Sport steht in schwierigen Zeiten zusammen.»

Auch Swiss Cycling reagierte auf den Krieg und holte in der letzten Woche ebenfalls mehrere junge Athleten und Athletinnen in die Schweiz. Der Schweizer Radsport-Verband fuhr dabei mit zwei Bussen nach Polen, um insgesamt 13 Radfahrer und Radfahrerinnen in die Schweiz zu bringen.