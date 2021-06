Schock für Schweizer Tennis-Fans : Swiss Indoors 2021 abgesagt – spielt Roger Federer nie mehr in Basel?

Wie bereits im vergangenen Jahr fallen auch dieses Saison die Swiss Indoors dem Corona-Virus zum Opfer. Das Hallenturnier in Basel hätte Ende Oktober stattfinden sollen.

«Trotz fallender Infektionszahlen und vollzogener Öffnungsschritte sehen sich die Swiss Indoors Basel gezwungen, ihre Veranstaltung 2021 zum zweiten Mal in Folge wegen Covid-19 abzusagen», gibt der -Turnier-Veranstalter am Freitagnachmittag auf seiner Homepage bekannt.

2022 wäre Federer 41 Jahre alt

Beim Hallenturnier in Basel ist wenig überraschend Lokalmatador Roger Federer Rekordsieger. Schon 10 Mal sicherte sich der 39-Jährige in der St.-Jakobshalle den Titel. Bei der letzten Durchführung 2019 schlug er im Final den Australier Alex de Minaur in zwei Sätzen. Auch in diesem Jahr hätte Federer beim Heimturnier wohl zum Teilnehmerfeld gehört. Im August wird der Maestro seinen 40. Geburtstag feiern, bei der nächsten Durchführung der Swiss Indoors im Oktober 2022 wäre er bereits 41. Spielt Federer vielleicht nie mehr in Basel?