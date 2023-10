Swiss Indoors: Holger Rune spielt unter Boris Becker

Dänemarks Tennis-Star Holger Rune (20) möchte an den Swiss Indoors mit Boris Becker aus dem Formtief finden. Im Vorjahr hatte er in Basel seine Emotionen nicht immer im Griff.

Darum gehts Am Montag geht es los mit den Swiss Indoors in Basel.

Nach der Absage von Carlos Alcaraz ist Holger Rune (ATP 6) der topgesetzte Spieler.

Der Däne wird in Basel von seinem neuen Trainer Boris Becker begleitet.

Lokalmatador Roger Federer im Ruhestand, Wimbledon-Sieger Carlos Alcaraz verletzt nicht angereist und dennoch bieten die Swiss Indoors dieses Jahr jede Menge Gründe, warum sich die Schweizer Tennis-Fans auf ein grosses Spektakel in Basel freuen können. Einer davon heisst Holger Rune, der seit Wimbledon im Juli zwar bloss einen Match gewinnen konnte, nun aber mit keinem Geringeren als Boris Becker an seiner Seite neu angreift.

«Boris kann mir viel beibringen. Er hatte früher als Spieler einen starken Aufschlag und war sehr dynamisch auf dem Court», lobt Rune seinen neuen Trainer, der ihn in Basel erstmals an einem Turnier begleitet. Die deutsche Tennis-Ikone hatte seine Karriere 1999, vier Jahre vor Runes Geburt 2003, beendet, dennoch kennt sein 20-jähriger Schützling den Tennis-Spieler Becker bestens von Highlight-Videos.

Profitiert Rune von Beckers Zeit mit Djokovic?

Zwischen 2013 und 2016 führte Becker zudem als Trainer Novak Djokovic zu sechs Grand-Slam-Titeln, was auch Rune nicht verborgen blieb. «Boris hatte drei extrem erfolgreiche Jahre mit Djokovic. Es ist super, von Spielern wie Novak, Rafa oder Roger zu lernen und von ihnen etwas zu ‹stehlen›», meint der Skandinavier, als ihn 20 Minuten an einer Medienrunde auf Beckers Vergangenheit mit der Weltnummer 1 anspricht.

Losen Kontakt mit Becker hätte Rune schon seit längerem immer mal wieder gehabt. In Monaco kam es in der Vergangenheit bereits schon zu gemeinsamen Trainingseinheiten. «Ich will nicht zu viel verraten, aber er hat mir definitiv ein paar Sachen für mein Spiel beigebracht», meint der Däne, der letztes Jahr an den Swiss Indoors den Final erreichte.

Wutausbruch gegen Schiri im Vorjahr

2022 endete der Lauf Runes erst im Endspiel am Kanadier Félix Auger-Aliassime, da hatte der dänische Jungstar seine Emotionen nicht immer unter Kontrolle. Wegen einer defekten Bandenwerbung flippte der damals erst 19-Jährige komplett aus und motzte Schiedsrichter Mohamed Lahyani an. «Es war ein unglücklicher Zwischenfall», sagt Rune ein Jahr später, betont aber, dass er daraus nicht zusätzliche Motivation für seinen bevorstehenden Auftritt in Basel schöpfen würde.

Wawrinka gegen Rune – stets ein hitziges Duell. ATP

Der Wutausbruch blieb kein Einzelfall. Bloss kurze Zeit später legte er sich beim Turnier in Paris-Bercy mit Stan Wawrinka an. «Mein Rat ist, dass du aufhörst, dich auf dem Platz wie ein Baby zu benehmen», sagte der Romand zu Rune, der sich wiederum beim nächsten Duell im März 2023 einen provokativen Spruch in Richtung Wawrinka nicht verklemmen konnte. Vor einem möglichen dritten Aufeinandertreffen der beiden an den Swiss Indoors scheut Rune nicht zurück.

Streit mit Wawrinka ist Vergangenheit

«Unser Verhältnis ist gut, wir trainieren gleich nachher zusammen», sagt die Weltnummer 6, als ihn 20 Minuten auf die angespannten Duelle mit Wawrinka in der Vergangenheit anspricht. «Wir witzeln darüber, da ist kein Streit zwischen uns», meint Rune. Das Geschehene sei in der Hitze des Gefechts passiert und längst Vergangenheit.



Dafür, dass Rune sein Temperament mittlerweile besser im Griff hat, spricht zumindest sein neuer Trainer. «Boris ist ein sehr ruhiger Typ», so der Däne über die Tennis-Legende, die zu Aktivzeiten oft in heiklen Momenten einen kühlen Kopf bewahrte.

