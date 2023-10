Basel: Félix Auger-Aliassime gewinnt Swiss Indoors

Félix Auger-Aliassime ist wie bereits 2022 der Gewinner der Swiss Indoors. Der Kanadier bezwingt den Polen Hubert Hurkacz in zwei Sätzen mit 7:6 und 7:6.

Der Match im Überblick

Satz 1: Der Start in den Final ist äusserst ausgeglichen. Beide Spieler servieren stark, lassen mit Ausnahme von Hurkacz bei 2:2 keine einzige Breakchance zu. Logisch: Die Entscheidung muss im Tie-Break fallen. Dort krallt sich Auger-Aliassime bei 3:3 das Mini-Break und bringt den ersten Durchgang dann souverän mit 7:6 (7:3) nach Hause.

Satz 2: Schon früh im zweiten Durchgang humpelt Hurkacz plötzlich auf dem Platz herum. Offenbar machen Knie-Probleme dem Polen zu schaffen. Hurkacz zeigt sich aber kämpferisch und bleibt weiterhin konkurrenzfähig. Bei 4:4 und 5:5 wehrt er mehrere Breakbälle ab. Am Ende setzt sich aber dennoch Auger-Aliassime durch – erneut im Tiebreak. 7:6, 7:6 heisst es zum Schluss auf der Anzeigetafel. Ein verdienter Sieg des Kanadiers, der damit seinen Vorjahrestriumph an den Swiss Indoors verteidigen kann.

Das Tribünengezwitscher

Eigentlich unfassbar, aber dennoch wahr: Auger-Aliassime und sein Team hatten den Anmeldeschluss für die Swiss Indoors verpasst. Als Titelverteidiger bekam er von den Organisatoren aber kurzfristig eine Wildcard zugesprochen, dank welcher er antreten und am Ende erneut das Turnier gewinnen konnte.

Der Ausblick

Für die Tennis-Stars geht es nahtlos weiter mit dem nächsten ATP-Turnier in Paris-Bercy. Für Hurkacz gilt es dabei die letzte Chance auf eine Teilnahme an den ATP-Finals Mitte November in Turin vielleicht doch noch nutzen zu können.