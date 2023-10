Swiss Indoors: So will Dominic Stricker aus Tief finden

Nachdem Dominic Stricker am US Open für Furore sorgte, verlor er zuletzt sechs Partien in Serie. Nun möchte der Schweizer Tennis-Shootingstar beim Heimturnier in Basel wieder angreifen.

Swiss Indoors : «Prozente im Kopf fehlten» – so will Stricker aus dem Tief finden

Strickers letzter Sieg auf der Tour beim US Open. SRF

Darum gehts Dominic Stricker (ATP 90) startet am Dienstag in die Swiss Indoors.

Der Berner erlebte zuletzt sportlich schwierige Wochen.

Nun will er in Basel das Heimpublikum mit starkem Tennis verzücken.

Mit seinem sensationellen Achtelfinaleinzug am US Open verzückte Dominic Stricker nicht nur in der Schweiz die Tennis-Fans. Nach dem Sieg im 1/16-Final gegen Benjamin Bonzi in New York landete der Shootingstar in den letzten Wochen aber wieder auf dem Boden der Tatsachen: Sechs Pleiten in Folge, davon zwei gegen schlechter klassierte Gegner auf der Challenger-Tour lautet die magere Ausbeute Strickers seit seinem Exploit in Flushing Meadows.

Vor dem Heimturnier an den Swiss Indoors erklärt der 21-Jährige nun, wie sein Erfolg in New York bei ihm einiges verändert habe. «Die Gegner waren vielleicht schon ein bisschen motivierter plötzlich», verrät Stricker und ergänzt, dass es «mega schwierig» gewesen sei von der Aussenseiterrolle in die des Favoriten zu wechseln.

In Basel fühlt er sich bereit

Viele Anfragen von Medien und Sponsoren seien auf ihn nach dem US Open eingeprasselt, erzählt der Berner. Es hätten ihn plötzlich auch überall Leute in der Stadt erkannt und mit Gratulationen eingedeckt. «Das sind alles tolle Sachen, aber man denkt dann auch viel darüber nach und verliert so vielleicht die ein, zwei entscheidenden Prozent im Kopf», hält Stricker fest.

2022 erreichte Stricker an den Swiss Indoors die zweite Runde. Marc Schumacher/freshfocus

In Basel fühle er sich nun wieder bereit, an die «guten Erinnerungen» aus dem Vorjahr anzuknüpfen. Damals scheiterte er in der zweiten Runde am Spanier Pablo Carreño Busta, konnte sich aber erstmals vor vollen Rängen in der St. Jakobshalle dem Heimpublikum präsentieren.

Top-100 und Ticket für NextGen-Finals sichern

Zur Egalisierung des Vorjahres-Resultats müsste Stricker heuer erst einen Qualifikanten und dann die Nummer zwei des Turnieres, Casper Ruud (ATP 8) aus dem Weg räumen. Gelingt dem Linkshänder dieses Unterfangen, würde er gleichzeitig dem Erreichen seiner zwei verbleibenden Saisonziele einen grossen Schritt näher kommen.



Verbleibt Stricker bis Ende Jahr auf einem zweistelligen Ranking, darf er nämlich beim Australian Open im Januar direkt im Hauptfeld starten. Zum anderen benötigt der Schweizer noch gute Resultate, um sich definitiv für die NextGen-Finals in Dschidda Ende November zu qualifizieren. In der saudiarabischen Hafenstadt duellieren sich ab dieser Saison jeweils am Jahresende die weltbesten Jungspieler der ATP-Tour. Stricker und Co. würden in Dschidda bereits als Antrittsprämie über 130’000 Franken verdienen.

