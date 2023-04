Swiss Indoors: Carlos Alcaraz und Holger Rune nehmen teil

Nadal muss sein angestrebtes Comeback ein weiteres Mal verschieben. Der verletzte Tennis-Superstar kann auch beim Masters-Turnier in Madrid vom 26. April bis 7. Mai nicht an den Start gehen, wie er am Donnerstag in einer Videobotschaft via Instagram mitteilte. «Die Verletzung ist immer noch nicht ausgeheilt, und ich kann nicht so hart arbeiten, wie ich es müsste, um antreten zu können», sagte der 36-jährige Spanier. Zuvor hatte Nadal bereits die Teilnahme am Turnier in Barcelona absagen müssen.