Swiss Indoors: Tennis-Stars reden über Hass-Nachrichten»

«Du verdammtes Stück Scheisse», «du bist ein hirnloses Tier», «du solltest dir den Schläger in den A**** stecken». Solche und noch härter formulierte Hass-Nachrichten veröffentlichte die aufstrebende deutsche Tennis-Spielerin Eva Lys (WTA 21) auf ihrem Instagram-Account. Die 21-Jährige wurde nach einer Niederlage bei einem Turnier im rumänischen Cluj-Napoca mit wüsten Messages überströmt. Lys ist aber bei weitem nicht die Einzige im Tennis-Zirkus mit diesem Problem.

«Jeder Spieler auf der Tour kriegt solche Nachrichten. Dabei spielt es keine Rolle, ob du Novak Djokovic heisst oder noch auf der Future-Tour spielst», erklärt US-Star Taylor Fritz (ATP 9) gegenüber 20 Minuten. «Wenn ich ein Spiel verliere, schaue ich nicht mehr auf mein Handy», sagt der Kalifornier, der am Donnerstag bei den Swiss Indoors rausflog. «Nach einer Niederlage schaue ich meine Inbox ein paar Tage nicht mehr an, weil ich 100 Nachrichten habe und zwar 100 verrückte Nachrichten», so Fritz angesprochen auf den Hass.