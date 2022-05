«Chancen für alle gleich»: Swiss Influencer Award gibt Content-Creatorn eine Million Franken 

Am 17. November findet der Smile Swiss Influencer Award statt.

Am 17. November findet der Smile Swiss Influencer Award zum dritten Mal infolge statt.

In neun Kategorien von Entertainment über Travel bis hin zu Fashion und Sport werden am 17. November beim Smile Swiss Influencer Award die erfolgreichsten heimischen Content Creator ausgezeichnet. Neben Social-Media-Grössen wie AdiTotoro (22) und Lifestyle-Queen Mimoza (25) sowie etablierten Musikern wie Baschi (35) haben auch wieder Nachwuchstalente die Chance auf einen Newcomer-Award. Vergangenes Jahr holte sich Marion Reber (28) die Auszeichnung zum hoffnungsvollsten Best Young Talent.