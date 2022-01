Neue Corona-Regel – Swiss informiert Bord-Crew nicht mehr über positive Passagiere

Krach um FFP2-Masken fürs Personal

Bei der Swiss herrscht zurzeit Krisen-Stimmung: Die Buchungen sind eingebrochen und es ist keine Erholung in Sicht. Zudem hat die Airline Mühe genügend Bord-Personal aufzutreiben. Denn im Sommer hat die Swiss 334 Kabinen-Mitarbeitende gekündigt. Auch stören sich viele Flight-Attendants am Einsatzplan und der Fürsorgepflicht der Airline. So hat das Personal die Führung mehrmals aufgefordert, FFP2-Masken kostenlos zur Verfügung zu stellen, wie die «Aargauer Zeitung» schreibt. Das ist nicht passiert. Darum will nun Kapers in den nächsten Tagen hundert FFP2-Masken gratis verteilen.