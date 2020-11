Heute bietet die Airline auf Langstreckenflügen in allen Flugklassen Babybetten an.

Es sind keine einfachen Zeiten, die Airlines weltweit gerade durchmachen. Auch die Schweizer Fluggesellschaften leiden unter der Coronavirus-Pandemie. Sandrine Nikolic-Fuss ist dabei besonders gefordert. Sie ist Präsidentin der Gewerkschaft des Kabinenpersonals Kapers. Im Interview mit « CH Media » spricht sie über die Sparverhandlungen mit der Swiss, erinnert sich aber auch an bessere Zeiten in den Luftfahrt.

Beispielsweise, als Roger Federer Stammgast bei der Schweizer Airline war. Wie Nikolic-Fuss erzählt, traf sie Federer erstmals auf einem Flug nach New York. Der Maestro gewann anschliessend die US Open. Seine Entourage sei so gross gewesen, dass nicht einmal die ganze First Class ausgereicht habe, um sie unterzubringen. Roger Federer habe versucht zu schlafen, während sich seine Frau Mirka um die Kinder gekümmert habe.