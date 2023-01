Gesamtarbeitsvertrag: Swiss-Personal will neuen GAV ablehnen

Die Gewerkschaft hatte den neuen GAV in einer Mitteilung im Dezember noch gefeiert: Nach einem «harten Verhandlungsmarathon» sei es gelungen, «spürbare Verbesserungen» zu erzielen, die «ein starkes Signal an die anderen Schweizer Fluggesellschaften seien».

«Hier schütteln alle nur den Kopf»

So würde A. nur rund 250 Franken mehr bekommen pro Monat. «Fünf Jahrgänge, die nach mir angefangen haben, würden mich in der Lohnklasse sogar überholen. Das darf in einem System, das nach Seniorität funktioniert, einfach nicht sein.»