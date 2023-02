65 Prozent Nein-Stimmen«Das tue ich mir nicht an» – Swiss-Mitarbeiter erwägt nach GAV-Nein Kündigung

1 / 1 Die Stimmung beim Kabinenpersonal der Swiss war seit Wochen schlecht. Das hat jetzt zu einer klaren Ablehnung des neuen GAV gesorgt. 20min/Ela Çelik

Darum gehts Das Kabinenpersonal der Swiss ist nicht zufrieden mit dem neuen Gesamtarbeitsvertrag.

20 Minuten weiss: 65 Prozent des Personals haben Nein gestimmt.

Die Gewerkschaft kapers hatte sich zuvor für das harte Ringen um einen guten GAV gefeiert.

Wie es jetzt weitergeht, ist unklar.

Beim Kabinenpersonal der Swiss hat es seit Wochen gebrodelt. 20 Minuten sprach im Januar mit sieben Mitarbeitenden, die sich alle negativ zum neuen GAV geäussert hatten. Die Abstimmungsfrist lief am Sonntag ab. Jetzt ist klar: 65 Prozent des Personals lehnen den neuen GAV ab.

In einer internen Nachricht an das Personal, die 20 Minuten vorliegt, schreibt das Human Resources der Swiss: «Der GAV23 wurde in der Abstimmung mit 65 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Die Stimmbeteiligung lag bei 89,9 Prozent. Wir bedauern die Ablehnung des GAVs ausserordentlich. In den kommenden Wochen werden wir das Abstimmungsergebnis analysieren und über das weitere Vorgehen entscheiden.»

Die Gewerkschaft kapers verschickte am Montagnachmittag eine knappe Medienmitteilung. Darin heisst es: «Nach einem teilweise hart geführten Abstimmungskampf ist die Abstimmung am 20. Februar 2023 beendet. Mit 65 Prozent Nein- zu 35 Prozent Ja-Stimmen wurde der GAV23 sehr deutlich abgelehnt. Die hohe Stimmbeteiligung von knapp 90 Prozent zeugt von der grossen Bedeutung dieser Abstimmung.»

«Katastrophale Zustände»

Der Entscheid stösst dem Kabinenpersonal sauer auf. Der 22-jährige S.L.* ist erst seit kurzem Flight Attendant bei der Swiss. «Nach dem Nein muss ich mir überlegen, ob ich der Fliegerei gänzlich den Rücken kehre. Ich verdiene jetzt weiterhin 3400 Franken im Monat. Es war schon zuvor klar, dass etwas passieren muss. Aber jetzt sind die Zustände katastrophal. Es ist erschreckend, dass wir trotz massiven Preissteigerungen überall keine Lohnerhöhung bekommen und der alte GAV bis ins Frühjahr 2024 weiterlaufen wird.»

L. wusste von den Diskussionen um den GAV, hat aber nicht damit gerechnet, dass er abgelehnt wird. «Die Swiss bringt es einfach nicht hin, den Einsteigern anständige Löhne zu bezahlen. Klar fände ich es auch nicht gut, wenn ich schon seit 20 Jahren dort arbeite, und dann nur 250 Franken Lohn mehr kriege. Doch so einen Einstiegslohn zu haben und das im Jahr 2023, ist einfach unter aller Sau.» Letztlich habe ein Generationenkonflikt für die Ablehnung des GAV gesorgt. «Die älteren Mitarbeitenden, die einen Lohn haben, von dem sie leben können, haben Stimmung gemacht wegen des GAV, der vor allem Neueinsteiger bessergestellt hätte. Vom Nein hat jetzt niemand etwas.»

Stimmung war schon länger schlecht

«Die Stimmung ist extrem schlecht. Wenn man schon nur GAV sagt, schütteln hier alle die Köpfe», sagt die 30-jährige Maître de Cabine P.F.* Mitte Januar zu 20 Minuten. F. arbeitet seit zehn Jahren für die Swiss. «Das Problem mit dem neuen Vertrag ist, dass jüngeres Personal mit weniger Dienstjahren gegenüber uns, die der Swiss seit Jahren treu sind, übervorteilt wird.»

So würde F. nur rund 250 Franken mehr bekommen pro Monat. «Fünf Jahrgänge, die nach mir angefangen haben, würden mich in der Lohnklasse sogar überholen. Das darf in einem System, das nach Seniorität funktioniert, einfach nicht sein.»

Jetzt gilt weiter der alte GAV

Gegenüber 20 Minuten äusserten sieben Mitglieder des Kabinenpersonals ähnlichen Unmut. Neben dem Lohn und Ungleichbehandlungen wurden auch zu kurze Stand-by-Zeiten oder Verschlechterungen bei den Pensionskassenleistungen kritisiert. Auf Whatsapp kursierten Nachrichten, in denen dazu aufgerufen wurde, den GAV abzulehnen. «Die Älteren fürchten, ins Abseits gestellt zu werden, und werben deshalb auch beim jüngeren Personal für ein Nein zum GAV», sagte F.

Weder die Swiss noch die Gewerkschaft kapers wollten die Recherchen von 20 Minuten im Januar kommentieren. Swiss liess lediglich verlauten: «Sollte es wider Erwarten zu einer Ablehnung des GAV kommen, gilt weiterhin der Vertrag aus dem Jahr 15, der noch mindestens bis zum Frühjahr 2024 Gültigkeit hat.» Auch in der kapers-Mitteilung vom Montag heisst es jetzt: «Der aktuelle GAV15 zwischen der kapers und der Swiss ist nicht gekündigt und behält damit über den 1. März 2023 hinaus weiterhin seine Gültigkeit. Er kann von beiden Parteien frühestens per 30. April 2023 mit einer Kündigungsfrist von 12 Monaten gekündigt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt bleiben alle heute gültigen Rechte und Pflichten in Kraft.»

+++Update folgt …+++