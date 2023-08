Menznau: Amoklauf und Brände – die dunkle Geschichte der Swiss Krono

Die Bluttat beim Holzverarbeiter in Menznau ereignete sich am 27. Februar 2013.

Die Holzfirma Swiss Krono sorgt wegen des Grossbrandes vom Mittwoch nicht zum ersten Mal für Schlagzeilen: Unvergessen bleibt der 27. Februar 2013, als eine Bluttat bei der Kronospan die Schweiz in Atem hielt. Ein langjähriger Mitarbeiter, der an diesem besagten Mittwoch seinen freien Tag hatte, betrat die Holzverarbeitungsfirma, bewaffnet mit einer Pistole, einem Revolver und Reservemunition in der Tasche. Der damals 42-jährige, dreifache Familienvater eröffnete ohne Ankündigung im Gang zur Kantine das Feuer auf seine Arbeitskollegen.

Ein Dutzend Personen suchten Deckung hinter Tischen

Der Maschinist drückte mindestens 18 Mal ab. Ein Dutzend Personen suchten Deckung hinter Tischen. Einer der Angestellten ging auf den Täter mit einem Stuhl los und im Handgemenge fielen beide zu Boden. Der Täter blieb regungslos liegen, er starb an einer Schussverletzung im Kopf. Die traurige Bilanz der Bluttat im Luzerner Hinterland: Drei Personen waren auf der Stelle tot. Sieben wurden zum Teil schwer verletzt. Ein viertes Opfer starb einen Tag danach im Spital, ein fünftes Opfer über einen Monat später. Einer der Verletzten, ein 63-jähriger Mann, befand sich ein Jahr später noch immer in der Rehabilitation.

Die Tat hinterliess Spuren bei den 420 Mitarbeitenden: 2014 waren noch einige in psychologischer Behandlung. Viele Betroffene hätten zur Bewältigung professionelle Hilfe in Anspruch genommen. Andere wollten nicht mehr über das traurige Ereignis sprechen. Den Kantinentrakt, in dem sich die Tragödie abspielte, liess die Firmenleitung rund eine Woche nach der Bluttat abreissen. Den Tatort wollten die Mitarbeitenden nicht mehr betreten. Es wurde davon ausgegangen, dass der Täter möglicherweise an einer psychischen Störung gelitten hatte.