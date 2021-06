Stellenabbau reduziert - Swiss kündigt nun doch weniger Angestellten

Am angekündigten Flottenabbau ändert sich allerdings nichts.

Die von der Krise arg gebeutelte Swiss muss sparen. Anfang Mai kündigte die Airline daher einen weiteren Stellenabbau an. Durch die Verkleinerung der Flotte um 15 Prozent seien potentiell bis zu 780 Mitarbeitende betroffen, teilte die Swiss damals mit.

Nun konnte die Swiss die Zahl der Kündigungen reduzieren, wie das Unternehmen am Dienstag in einer Mitteilung schreibt. In einem verlängerten Konsultationsverfahren habe man zusammen mit den Sozialpartnern sich auf 550 statt 780 Kündigungen geeinigt.