Impfobligatorium - Swiss lässt ungeimpfte Pilotinnen und Piloten selbst im Notfall nicht abheben

Die Swiss hatte im August angekündigt, ihre Angestellten in der Luft durchimpfen zu wollen.

Die Swiss will auch bei Personalknappheit nicht auf seine ungeimpften Mitarbeitenden zurückgreifen.

Die Fluggesellschaft Swiss beschäftigt rund 200 ungeimpfte Piloten, Pilotinnen, Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Diese erhalten zwar noch Lohn, aber arbeiten dürfen sie nicht mehr. Doch was macht die Swiss, falls wegen Corona-Erkrankungen weitere Flüge ausfallen? Greift das Unternehmen dann doch auf sein ungeimpftes Personal zurück? Nein, schreibt die «Sonntagszeitung» . Swiss werde Flüge eher ausfallen lassen, als seine ungeimpften Mitarbeitenden einzusetzen, sagt Sprecherin Karin Müller gegenüber der Zeitung.

Schlichtungsverhandlung scheitert

Eine Schlichtungsverhandlung mit dem ungeimpften Personal fruchtete diese Woche trotzdem nicht. Die Swiss lehnte die Vorschläge der Mitarbeitenden ab. Diese offerierten regelmässige Tests und schlugen vor, dass Genesene wieder arbeiten können – ohne Erfolg. Die Swiss begründete damals die Einführung eines Impfobligatoriums unter anderem damit, dass dies auch in anderen Ländern so gehandhabt werde. Weltweit verlangen bislang jedoch nur Kanada und Hongkong von der Flugzeugbesatzung einen Impfnachweis. Und die Swiss fliegt Hongkong nicht mal an.